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Украина объявила о выходе из соглашения СНГ по гидрометеорологии

26 сентября, 17:18
Станции гидрометеорологии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

Станции гидрометеорологии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

Украина больше не является участницей соглашения СНГ о взаимодействии в сфере гидрометеорологии. О прекращении сотрудничества по данному вопросу рассказал в телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлён выход Украины из соглашения о взаимодействии в сфере гидрометеорологии, которое было подписано 8 февраля 1992 года в Москве и протокола о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в сфере гидрометеорологии, подписанного 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге», — написал он.

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Ранее сообщалось, что весной этого года руководство Украины решило аннулировать своё участие в Соглашении о полётах воздушных судов спецназначения в рамках СНГ. Документ был подписан 22 января 1993 года в Минске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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