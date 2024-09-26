Украина объявила о выходе из соглашения СНГ по гидрометеорологии 26 сентября, 17:18 Станции гидрометеорологии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

Украина больше не является участницей соглашения СНГ о взаимодействии в сфере гидрометеорологии. О прекращении сотрудничества по данному вопросу рассказал в телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлён выход Украины из соглашения о взаимодействии в сфере гидрометеорологии, которое было подписано 8 февраля 1992 года в Москве и протокола о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в сфере гидрометеорологии, подписанного 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге», — написал он.

Ранее сообщалось, что весной этого года руководство Украины решило аннулировать своё участие в Соглашении о полётах воздушных судов спецназначения в рамках СНГ. Документ был подписан 22 января 1993 года в Минске.

Авторы Татьяна Миссуми