Украина вышла из договора СНГ о полётах воздушных судов спецназначения

Руководство Украины решило аннулировать своё участие в Соглашении о полётах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом в своём телеграм-канале заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из Соглашения о выполнении полётов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске", — рассказал Мельничук.