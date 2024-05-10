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10 мая, 14:07

Украина вышла из договора СНГ о полётах воздушных судов спецназначения

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Руководство Украины решило аннулировать своё участие в Соглашении о полётах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом в своём телеграм-канале заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из Соглашения о выполнении полётов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске", — рассказал Мельничук.

Данный договор предусматривает полёты воздушных судов специального назначения с лидерами стран, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

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Непонятно, каким образом это обеспечивает Украине сохранение её суверенитета, свои права на который уже в открытую заявляет ЕС, но Киев продолжает одно за другим покидать соглашения, заключённые в рамках СНГ. Ранее украинское руководство объявило о выходе страны из договора о сотрудничестве в сфере здравоохранения населения.

Владимир Озеров
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