Украина вышла из договора СНГ о полётах воздушных судов спецназначения
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Руководство Украины решило аннулировать своё участие в Соглашении о полётах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом в своём телеграм-канале заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из Соглашения о выполнении полётов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске", — рассказал Мельничук.
Данный договор предусматривает полёты воздушных судов специального назначения с лидерами стран, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.
Непонятно, каким образом это обеспечивает Украине сохранение её суверенитета, свои права на который уже в открытую заявляет ЕС, но Киев продолжает одно за другим покидать соглашения, заключённые в рамках СНГ. Ранее украинское руководство объявило о выходе страны из договора о сотрудничестве в сфере здравоохранения населения.