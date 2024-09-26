Число участников олимпиады студентов «Я — профессионал» достигло миллиона

Количество участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» увеличилось более чем в 6,5 раза за последние семь лет, сообщила руководитель олимпиады Валерия Касамара. Она отметила, что число студентов, участвующих в проекте, возросло со 148 тысяч в 2017 году до более чем миллиона из 94 стран.

По её словам, в 2017 году только пять компаний решили поддержать олимпиаду. В первом сезоне участвовало всего десять вузов-организаторов, а сейчас их число возросло до тысячи, которые входят в экосистему олимпиады. Касамара также сообщила, что в восьмом сезоне олимпиада охватит 71 предметную область, включая ключевые направления, связанные с технологическим суверенитетом и адаптацией экономики.

«Поскольку мы очень внимательно следим за интересом участников и обращаем внимание на запросы ребят, мы прирастаем новыми направлениями. В восьмом сезоне новыми дисциплинами станут: проектный менеджмент, управление цифровым продуктом и инноватика. Кроме того, мы давно переросли свою миссию, чтобы проводить конкурентные состязания только в профессиональной области, и превратились в сообщество, когда первые выпускники олимпиады стали работодателями, а ребятам приятно находиться среди своих. Поэтому мы проводим огромное количество мероприятий по профессиональной навигации», — обратила внимание эксперт.

Она объяснила, что в рамках мероприятий по профессиональной навигации предусмотрены групповое интервью и игра «Научная мафия». Также она добавила, что на следующий день в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ пройдёт карьерный тест-драйв «Я — профессионал», который был разработан в сотрудничестве с вузами и корпорациями под руководством психологов.

Касамара также рассказала о специальном проекте «Лица олимпиады», который включает в себя выставки с историями успеха участников. Они будут организованы в зданиях вокзалов крупнейших городов России, таких как Москва, Владивосток, молодёжные столицы, Санкт-Петербург, Томск и других.