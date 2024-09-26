За мужество, отвагу и героизм: Бойцам подразделений «БАРС» вручили госнаграды в зоне СВО
Минобороны: Более 60 добровольцев подразделений «БАРС» получили госнаграды
Более 60 солдат добровольческих подразделений «БАРС» группировки войск «Юг» получили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны России.
Солдаты отрядов «БАРС» получили госнаграды в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
На позициях подразделений были вручены боевые государственные награды, такие как ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», а также медаль Министерства обороны «Воин-доброволец». Ордена вручал генерал-майор Александр Туляганов, начальник управления главного организационно-мобилизационного управления МО РФ. Он поблагодарил солдат за мужество, стойкость и высокий уровень профессионализма, проявленные в ходе выполнения задач СВО.
Ранее Life.ru рассказывал, что бойцам СВО, которые находятся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, вручили документы об окончании курса дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды. К солдатам приехал начальник Управления военного образования — заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников.
Telegram / Минобороны России