Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 19:04

За мужество, отвагу и героизм: Бойцам подразделений «БАРС» вручили госнаграды в зоне СВО

Минобороны: Более 60 добровольцев подразделений «БАРС» получили госнаграды

Более 60 солдат добровольческих подразделений «БАРС» группировки войск «Юг» получили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны России.

Солдаты отрядов «БАРС» получили госнаграды в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На позициях подразделений были вручены боевые государственные награды, такие как ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», а также медаль Министерства обороны «Воин-доброволец». Ордена вручал генерал-майор Александр Туляганов, начальник управления главного организационно-мобилизационного управления МО РФ. Он поблагодарил солдат за мужество, стойкость и высокий уровень профессионализма, проявленные в ходе выполнения задач СВО.

Военную медсестру с позывным «Мышка» наградили медалью «За спасение погибавших»
Военную медсестру с позывным «Мышка» наградили медалью «За спасение погибавших»

Ранее Life.ru рассказывал, что бойцам СВО, которые находятся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, вручили документы об окончании курса дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды. К солдатам приехал начальник Управления военного образования — заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров