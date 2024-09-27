Три украинских дрона сбили в Ростовской области

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

Атака началась в 23:12 мск. Следующие два дрона сбили уже после полуночи. Глава региона уточнил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.