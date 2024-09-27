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27 сентября, 00:05

Гросси назвал причину повышения риска использования ядерного оружия в мире

Гросси: Ядерное оружие может быть использовано, если оно появится у многих стран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил мнение о высоком риске применения ядерного оружия в случае, если к нему получит доступ больше стран. Об этом сообщает портал UN News.

Он отметил, что мир, в котором ядерное оружие находится в руках пятнадцати или даже двадцати стран, может стать источником напряжённости, что увеличивает вероятность использования таких средств вооружения.

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Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вернуться к сокращению арсеналов ядерного вооружения. Другим ядерным державам нужно поступить таким же образом.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Артём Гапоненко
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