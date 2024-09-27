Гросси назвал причину повышения риска использования ядерного оружия в мире

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил мнение о высоком риске применения ядерного оружия в случае, если к нему получит доступ больше стран. Об этом сообщает портал UN News.

Он отметил, что мир, в котором ядерное оружие находится в руках пятнадцати или даже двадцати стран, может стать источником напряжённости, что увеличивает вероятность использования таких средств вооружения.