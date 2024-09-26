Движемся в неверном направлении: Глава ООН призвал отказаться от наращивания ядерных арсеналов
Гутерриш призвал РФ и США вновь начать сокращать ядерные арсеналы
России и Штатам следует вернуться к сокращению арсеналов ядерного вооружения, другим ядерным державам нужно поступить таким же образом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пленарном заседании высокого уровня ГА ООН в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ЯО.
«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединённые Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру. <...> Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстёгивает прогресс в другом», — высказался он.
Глава организации сказал, что ядерное оружие действительно представляет колоссальную угрозу для человеческой цивилизации. Однако наш вид не стал ближе к самоуничтожению за последние десять лет. Тем не менее новый виток гонки вооружений тревожит ООН.
«Мы движемся в совершенно неверном направлении», – подытожил Гутерриш.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин на совещании российского СБ предложил скорректировать российскую ядерную доктрину. В новую версию документа вошли несколько пунктов. Во-первых, расширится перечень стран и объединений, в отношении которых будет распространяться ядерное сдерживание. Также Россия получит право на ядерный ответ в случае критической угрозы для безопасности Союзного государства, даже если она будет исходить от неядерной державы. Об изменениях доктрины российский лидер объявил публично. На этом фоне отметим, что в конце августа в американской прессе появились сообщения о том, что глава Штатов Джо Байден тоже изменил ядерную стратегию США, но тайно.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE