Стакан не нужен: Лидер Гаити решил попить прямо из кувшина, но облился

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН случайно пролил воду из кувшина, попытавшись попить из него, но продолжил говорить о независимости своей страны.

Эдгар Леблан Филь во время выступления в ООН. Видео © X / Cillian

В выступлении Филь напомнил, что в 1825 году Республика Гаити была вынуждена выплатить значительную сумму Франции за признание независимости, что привело к «порочному кругу обнищания» для страны.