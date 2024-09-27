Стакан не нужен: Лидер Гаити решил попить прямо из кувшина, но облился
Лидер Гаити пролил на себя воду из кувшина, но продолжил выступать в ООН
Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН случайно пролил воду из кувшина, попытавшись попить из него, но продолжил говорить о независимости своей страны.
Эдгар Леблан Филь во время выступления в ООН. Видео © X / Cillian
В выступлении Филь напомнил, что в 1825 году Республика Гаити была вынуждена выплатить значительную сумму Франции за признание независимости, что привело к «порочному кругу обнищания» для страны.
Ранее Life.ru писал, что министр иностранных дел Китая Ван И проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этот момент он общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
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