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27 сентября, 00:33

Стакан не нужен: Лидер Гаити решил попить прямо из кувшина, но облился

Лидер Гаити пролил на себя воду из кувшина, но продолжил выступать в ООН

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН случайно пролил воду из кувшина, попытавшись попить из него, но продолжил говорить о независимости своей страны.

Эдгар Леблан Филь во время выступления в ООН. Видео © X / Cillian

В выступлении Филь напомнил, что в 1825 году Республика Гаити была вынуждена выплатить значительную сумму Франции за признание независимости, что привело к «порочному кругу обнищания» для страны.

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Кадр видео X / Cillian

Артём Гапоненко
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