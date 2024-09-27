Под Новошахтинском в Ростовской области сбили семь дронов ВСУ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев актуализировал данные о последствиях ночной атаки ВСУ на регион с использованием беспилотников. Силы ПВО сбили под Новошахтинском ещё четыре БПЛА, доведя общее количество уничтоженных дронов до семи.
«В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — отметил Голубев.
А прошлой ночью украинские боевики пытались ударить БПЛА по Брянской области, но споткнулись о противовоздушную оборону. Беспилотник рухнул в безлюдной местности и не спровоцировал разрушений на земле.
Telegram / Минобороны России