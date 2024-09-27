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Регион
27 сентября, 00:51

Под Новошахтинском в Ростовской области сбили семь дронов ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев актуализировал данные о последствиях ночной атаки ВСУ на регион с использованием беспилотников. Силы ПВО сбили под Новошахтинском ещё четыре БПЛА, доведя общее количество уничтоженных дронов до семи.

«В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — отметил Голубев.

Три украинских дрона сбили в Ростовской области
Три украинских дрона сбили в Ростовской области

А прошлой ночью украинские боевики пытались ударить БПЛА по Брянской области, но споткнулись о противовоздушную оборону. Беспилотник рухнул в безлюдной местности и не спровоцировал разрушений на земле.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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