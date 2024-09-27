Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства

Президент США Джо Байден утвердил законопроект, который обеспечивает временное финансирование правительства до 20 декабря, чтобы избежать шатдауна. Об этом сообщает Белый дом.

Подписанный акт гарантирует ассигнования для федеральных агентств на 2025 финансовый год до 20 декабря 2024 года, позволяя продолжить работу и проекты правительства. Отметим, что финансовый год в США 2024 завершится 30 сентября, и с ним прекратит действие текущий бюджет.