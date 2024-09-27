Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными
Эксперт Бочкина: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Одним из основных критериев для мониторинга банковскими учреждениями переводов граждан является сумма транзакции. В соответствии с законом, блокировка переводов происходит при суммах свыше 600 тысяч рублей, но иногда финансовые организации останавливают даже менее значительные операции. Об этом рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик агентства «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Эксперт отметила, что банки проводят мониторинг подозрительных переводов по нескольким причинам. К ним относятся необходимость противодействия легализации преступных доходов, защита клиентов от мошенничества, а также требования внутренних антифрод-систем.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», — сообщила она.
Кроме того, финансовые организации учитывают индивидуальные особенности клиента, такие как характер операций и регулярные платежи, включая расходы на жизненно важные услуги, например, ЖКХ или сотовую связь.
Ранее политолог рассказал, что банковские карты провоцируют на спонтанные покупки. Если использовать для оплаты товаров только наличные деньги, то ненужных трат удастся избежать.
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