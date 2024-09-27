Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными

Одним из основных критериев для мониторинга банковскими учреждениями переводов граждан является сумма транзакции. В соответствии с законом, блокировка переводов происходит при суммах свыше 600 тысяч рублей, но иногда финансовые организации останавливают даже менее значительные операции. Об этом рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик агентства «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Эксперт отметила, что банки проводят мониторинг подозрительных переводов по нескольким причинам. К ним относятся необходимость противодействия легализации преступных доходов, защита клиентов от мошенничества, а также требования внутренних антифрод-систем.

«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», — сообщила она.

Кроме того, финансовые организации учитывают индивидуальные особенности клиента, такие как характер операций и регулярные платежи, включая расходы на жизненно важные услуги, например, ЖКХ или сотовую связь.