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27 сентября, 04:14

Девять дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть дронов было сбито в Ростовской области. Ранее губернатор Василий Голубев сообщал о возгорании травы в поле после падения обломков, которое быстро ликвидировали. Также три БПЛА уничтожено над Белгородской областью.

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Прошлой ночью силы ПВО работали в трёх регионах России — Белгородской, Курской и Брянской областях. Также утром был сбил дрон в Орловской области.

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Telegram / Минобороны Россиип

Артур Лапсаков
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