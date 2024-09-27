Девять дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть дронов было сбито в Ростовской области. Ранее губернатор Василий Голубев сообщал о возгорании травы в поле после падения обломков, которое быстро ликвидировали. Также три БПЛА уничтожено над Белгородской областью.