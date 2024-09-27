Девять дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской и Белгородской областями
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть дронов было сбито в Ростовской области. Ранее губернатор Василий Голубев сообщал о возгорании травы в поле после падения обломков, которое быстро ликвидировали. Также три БПЛА уничтожено над Белгородской областью.
Прошлой ночью силы ПВО работали в трёх регионах России — Белгородской, Курской и Брянской областях. Также утром был сбил дрон в Орловской области.
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