Город Фокино в Приморском крае остался без света из-за аварии на подстанции
Улица Усатого, Фокино. Обложка © VK / Администрация Фокино
В Приморском крае произошла авария на подстанции «Промысловка», что привело к отключению электроэнергии в городе Фокино и посёлке Руднево. Глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов сообщил об этом в телеграм-канале.
Он отметил, что работы по устранению неисправностей уже активно проводятся, и для их выполнения привлечены дополнительные силы компании «Оборонэнергия».
«Объём работ большой, и для выполнения задачи привлекаются все необходимые ресурсы. Все службы делают максимум возможного для устранения текущих неполадок на подстанции Промысловка», — заявил Баранов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что граждан страны ждёт тяжёлая и суровая зима — и это не только из-за погодных условий. Она отметила, что зимой будут длительные отключения электроэнергии.