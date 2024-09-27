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27 сентября, 05:00

Город Фокино в Приморском крае остался без света из-за аварии на подстанции

Улица Усатого, Фокино. Обложка © VK / Администрация Фокино

Улица Усатого, Фокино. Обложка © VK / Администрация Фокино

В Приморском крае произошла авария на подстанции «Промысловка», что привело к отключению электроэнергии в городе Фокино и посёлке Руднево. Глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов сообщил об этом в телеграм-канале.

Он отметил, что работы по устранению неисправностей уже активно проводятся, и для их выполнения привлечены дополнительные силы компании «Оборонэнергия».

«Объём работ большой, и для выполнения задачи привлекаются все необходимые ресурсы. Все службы делают максимум возможного для устранения текущих неполадок на подстанции Промысловка», — заявил Баранов.

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Артём Гапоненко
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