Второго в истории американца казнили азотом

В американском штате Алабама, несмотря не недовольство таким методом расправы над преступником, второй раз в истории США провели смертную казнь азотом.Об этом сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за исполнением приговора.

Подвергся высшей мере наказания 59-летний американец Юджин Миллер. Он был приговорён к смертной казни после убийства трёх мужчин в 1999 году.

«Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь», — такими стали предсмертные слова Миллера.

На смертника в ходе казни надевают дыхательную маску, через которую поступает азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном итоге, смерть. В Алабаме уже пытались исполнить смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда врачи по каким-то причинам не смогли ввести ему смертельную инъекцию.