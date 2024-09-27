ВВС Румынии подняли на перехват российского дрона четыре истребителя МО Румынии сообщило, что подняло в небо 4 истребителя из-за якобы дрона РФ 27 сентября, 07:42 Румынский истребитель. Обложка © ВВС Румынии

Румыния подняла по тревоге истребители, так как российский беспилотник якобы нарушил её воздушное пространство. Об этом сообщается на сайте румынского Минобороны. Там отмечается, что самолёты вели наблюдение за обстановкой.

«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — говорится в заявлении. Сейчас румынские военные исследуют приграничные районы на предмет падения потенциально опасных частей дрона.

Напомним, это не первый случай с российским дроном в Румынии. Местные власти уже поднимали в воздух истребители, когда в ночь на 8 сентября был замечен дрон РФ, следовавший на Украину. Румынское Минобороны тогда сообщило, что сбивать аппарат не пришлось, он сам покинул небо республики.

Авторы Татьяна Миссуми