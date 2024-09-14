Раскрыт вероятный ответ Москвы на атаку ВСУ натовским оружием вглубь России

Россия может тремя способами ответить Западу, который хочет разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь страны. Один из них — внезапно ударить по точкам, снабжающим ВСУ со стороны НАТО: например, по Польше и Румынии. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Второе: разрушение полностью логистики Украины с точки зрения железнодорожного транспорта. И последнее: активизировать своё воздействие на различные антизападные прокси-силы, которые нам дружественны, и с которыми мы общаемся, поддерживаем, предоставление им оружия», — рассказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Отметим, что в последние дни в США и в Киеве ведётся активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. Узнав об этом, президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях применения ВСУ такого типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и открытого объявления России войны. Тем временем, лидер США Джо Байден заявил, что Штаты уже работают над отменой ограничений на удары американским оружием по РФ. Против действий США уже высказались в Ватикане. Папа Римский Франциск, считает, что применение дальнобойных ракет приведёт к эскалации конфликта и гибели мирных жителей на Украине и в РФ. Он призывает враждующие стороны к переговорам.