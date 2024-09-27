Россиянам может грозить повестка в суд с иском до 5 млн за фразу «Я тебя люблю!»

В России можно загреметь в суд, попутно получив штраф в размере до 5 млн рублей за фразу «Я тебя люблю!». Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил о попытке самого масштабного языкового рэкета в истории страны.

Всему виной «патентные тролли», регистрирующие ходовые выражения на русском языке как товарный знак. Затем они требуют огромные суммы за нарушение патента. Больше остальных от этого терпят убытки продавцы сувениров, которые часто используют фразы по типу: «Для самой лучшей мамы», «Ведьмы не стареют», «Я тебя люблю!» и так далее.

Продавцы сувенирки получают от компаний иски с информацией о том, что те нарушили их интеллектуальную собственность. К примеру, организация «Подарки оптом» запатентовала 87 слов и фраз, успев даже нажиться на выигранных судебных делах.

По словам представителей сувенирного бизнеса, таким образом вполне легальными способами монополизируется их сфера деятельности. Недобросовестные конкуренты регистрируют фразы на несколько классификаций товаров для большего охвата, не оставляя никаких шансов другим участникам рынка.

Юрист Всеволод Семёнов сообщил, что фразы «Я тебя люблю», «С днём рождения», «Спасибо», которые говорят все люди в мире, нельзя регистрировать в качестве словесного товарного знака. Тем не менее в едином реестре сказано, что словосочетания запатентованы.

Таким образом, патент на фразу «Я тебя люблю!» был оформлен в 2002 году, поэтому его обладатель теоретически имеет право подать в суд на конкурента, который использовал его интеллектуальную собственность, заставив того заплатить до пяти миллионов рублей.