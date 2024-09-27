Самолёт с лопнувшей шиной закрыл Внуково на 40 минут и отправил два борта на запасные аэродромы

Аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут и отправил два самолёта на запасные аэродромы из-за лопнувшей шины у самолёта Як-40. Подробности ЧП сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Сегодня около 9:30 мск после посадки самолёта Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту Внуково у воздушного судна (совершал рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах ВПП. На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира», — уточнил Кореняко.

Для освобождения взлётно-посадочной полосы воздушную гавань закрыли с 09:57 до 10:35. За эти 40 минут на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 аэропорт Внуково снова начал работать в штатном режиме.