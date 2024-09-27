Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

ВСУ расставляют смертельные «треугольники» в Курской области

Боец ВС РФ с позывным Шмель: ВСУ используют под Курском «растяжки-треугольники»

27 сентября, 09:02
Сапёр ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сапёр ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные минируют Курскую область удалённо при помощи беспилотников, сбрасывая с них специальные растяжки, которые срабатывают по цепочке после детонирования одной. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий из 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Шмель.

«Растяжки сбрасывают с дрона. Они приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнётся на одну, сработают сразу все три», — объяснил солдат.

Он добавил, что впервые столкнулся с такими взрывными устройствами, штурмуя лесной участок в курском приграничье. Обезвредить растяжки помог сапёр подразделения. Боец предупредил, что не следует приближаться ни к каким подозрительным предметам, лежащим на земле.

Мужчина расплакался после обнаружения пропавшей месяц назад мамы под Курском
Мужчина расплакался после обнаружения пропавшей месяц назад мамы под Курском

Ранее сообщалось, что за всё время проведения работ в Курской области в августе сапёры уничтожили свыше 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров. Отступая или попадая в окружение, ВСУ минируют объекты, в том числе жилые здания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!