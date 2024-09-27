ВСУ расставляют смертельные «треугольники» в Курской области Боец ВС РФ с позывным Шмель: ВСУ используют под Курском «растяжки-треугольники» 27 сентября, 09:02 Сапёр ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные минируют Курскую область удалённо при помощи беспилотников, сбрасывая с них специальные растяжки, которые срабатывают по цепочке после детонирования одной. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий из 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Шмель.

«Растяжки сбрасывают с дрона. Они приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнётся на одну, сработают сразу все три», — объяснил солдат.

Он добавил, что впервые столкнулся с такими взрывными устройствами, штурмуя лесной участок в курском приграничье. Обезвредить растяжки помог сапёр подразделения. Боец предупредил, что не следует приближаться ни к каким подозрительным предметам, лежащим на земле.

Ранее сообщалось, что за всё время проведения работ в Курской области в августе сапёры уничтожили свыше 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров. Отступая или попадая в окружение, ВСУ минируют объекты, в том числе жилые здания.

Авторы Татьяна Миссуми