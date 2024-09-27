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«Не уйдёт никто!» Аксёнов обратился к врагам России после поимки двух украинских шпионов

Аксёнов поблагодарил ФСБ за поимку двух украинских шпионов в Крыму

27 сентября, 09:38
Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Глава Крыма Сергей Аксёнов высоко оценил действия российских силовиков, которые смогли оперативно выявить и задержать двух украинских шпионов. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдёт никто», — сообщил Аксёнов.

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Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов СБУ, которые передавали ВСУ данные о российских военных объектах для нанесения ударов по ним. В том числе они успели сообщить украинской стороне сведения о системе защиты Крымского моста. Оба задержанных арестованы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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