Россиянам предрекли лето в сентябре после аномальной жары

Нынешний сентябрь стал самым тёплым в Москве за последние 150 лет наблюдений. Почти таким же тёплым был первый осенний месяц и в прошлом году. Погода порадовала жителей и гостей столицы не только солнечными деньками, но и мизерным количеством дождей. Станет ли лето в сентябре постоянным явлением в средней полосе России, рассказал сайту MK.ru синоптик Александр Шувалов.

По словам эксперта, гарантировать, что сентябрь в 2025 году будет таким же тёплым, нельзя. Но судя по истории наблюдений за последние 15-20 лет, можно сделать вывод, что продолжительность летнего периода увеличилась на 5-6 дней.

«Есть шанс, что сентябрь будет у нас четвёртым летним месяцем не только один раз в десятилетие, но и три-четыре-пять раз в десятилетие. Другими словами, повторяемость подобного рода вещей станет более частой», — спрогнозировал синоптик.

Он отметил, что в этом году вместо «бабьего лето» россияне получили самое настоящее лето в сентябре. Средняя температура воздуха была выше даже чем в июне и составила +17,5 градусов. При этом в октябре таких рекордов от погоды ждать уже не стоит. В первой половине второго осеннего месяца столбики термометров превысят климатическую норму от силы на 1-2 градуса. Во второй половине октября возможен первый снег и заморозки, подытожил эксперт.