Врач предупредил, какие вакцины нельзя сочетать, чтобы не превратиться в ходячий синяк, как тиктокерша из США Врач Иванов: Прививку БЦЖ нужно делать отдельно от других вакцин 27 сентября, 10:55 Последствия вакцинации. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / toddlorenzeofficial / llexxiiiiiiii

История американской блогерши, которая чуть не умерла от одновременного введения трёх вакцин, показала, что не всегда прививки переносятся легко. О том, какие процедуры нельзя сочетать, Life.ru рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Врач объяснил, что все вакцины делятся на две большие группы. К первой относятся так называемые живые, например от оспы, краснухи, кори, туберкулеза. В их составе — ослабленные, но не убитые патогены. Во вторую группу входят неживые вакцины — от коклюша, гриппа, тифа, холеры, гепатита. В их состав входят частицы уже убитых микроорганизмов.

По его словам, в целом живые и неживые вакцины можно сочетать между собой — эффективность лекарственных препаратов от этого не уменьшится, риск побочных эффектов не возрастёт, а иммунная система отлично справится с нагрузкой, ведь каждый день ей приходится иметь дело с гораздо большим количеством чужеродных агентов. Однако у этого правила есть и ограничения.

Не вводить одномоментно несколько одинаковых вакцин

Иванов объяснил, что препарату нужно время, чтобы начать действовать в организме. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы прививаться сразу двумя дозами вакцины от кори — иммунитет от этого не станет в два раза лучше противостоять болезни.

Живые вакцины — или в один день, или с перерывом

Живые вакцины следует вводить либо в один день, либо с перерывом в 28 дней. Перерывы в 2–3 дня не рекомендуются.

БЦЖ делать отдельно

БЦЖ — прививку от туберкулёза — всегда делают отдельно от других вакцинаций.

Дело в том, что БЦЖ необходимо вводить строго внутрь кожи. При одномоментной вакцинации, когда медицинский работник готовит сразу несколько шприцев, есть риск того, что ничтожное количество БЦЖ окажется на другой игле или шприце, а оттуда попадёт под кожу или, например, в мышцу. При этом у человека могут развиться серьёзные осложнения. Чтобы избежать их, введение других вакцин переносят на следующие дни графика прививок. Роман Иванов Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, как одномоментная вакцинация от столбняка, пневмонии и менингита едва не отправила 23-летнюю TikTok-блогершу из США Алексис Лоренце на тот свет. Врачи поставили юной пациентке с редким аутоиммунным заболеванием три прививки сразу, после чего тело девушки покрылось синяками и распухло до неузнаваемости.

Авторы Андрей Горяничев