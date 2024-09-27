Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 10:58

Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат с 1 октября

Школы Курска и Курчатова переведут на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом уведомил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия»,написал он в телеграм-канале.

Также, добавил Смирнов, продолжается оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком.

Родители или законные опекуны детей по желанию смогут перевести ребёнка на дистанционную форму. Решить этот вопрос можно, подав заявление директору школы, объяснил глава региона.

Смешанная форма обучения будет введена и в учреждениях дополнительного образования. А в организациях девяти отселённых муниципальных образований учёба продолжится в дистанционном формате, уточнил губернатор.

Мужчина расплакался после обнаружения пропавшей месяц назад мамы под Курском
Мужчина расплакался после обнаружения пропавшей месяц назад мамы под Курском

Ранее Смирнов сообщал о том, в регионе продолжаются активные поиски жителей области, которые пропали без вести с начала августа. Во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_longhand

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Региональные власти
  • Образование
  • Политика
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров