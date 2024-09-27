Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат с 1 октября

Школы Курска и Курчатова переведут на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом уведомил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия», — написал он в телеграм-канале.

Также, добавил Смирнов, продолжается оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком.

Родители или законные опекуны детей по желанию смогут перевести ребёнка на дистанционную форму. Решить этот вопрос можно, подав заявление директору школы, объяснил глава региона.