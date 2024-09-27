Погоде и распутице не сдержать наступление армии России, признал полковник ВСУ

Украинский полковник считает, что пехота ВС России может наступать в любых погодных условиях, и её не остановят ни распутица, ни опавшая листва, под которой больше не получится прятаться от взгляда «птиц» в лесопосадках. Военный напомнил, что во время битвы за Артёмовск российским бойцам днём приходилось пробираться через снег, а вечером стоять по пояс в воде, но даже в таких условиях они продолжали наступать. Прогноз Федоренко следующий: войска России продолжат давить ВСУ на всех направлениях.