Погоде и распутице не сдержать наступление армии России, признал полковник ВСУ
Комбат ВСУ Федоренко: Армия России сможет наступать при любой погоде
Изменившиеся погодные условия и распутица не помешают армии России проводить активные наступления. Такое мнение высказал командующий батальоном ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала NTA.
«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», — признал офицер.
Украинский полковник считает, что пехота ВС России может наступать в любых погодных условиях, и её не остановят ни распутица, ни опавшая листва, под которой больше не получится прятаться от взгляда «птиц» в лесопосадках. Военный напомнил, что во время битвы за Артёмовск российским бойцам днём приходилось пробираться через снег, а вечером стоять по пояс в воде, но даже в таких условиях они продолжали наступать. Прогноз Федоренко следующий: войска России продолжат давить ВСУ на всех направлениях.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российская армия за минувшую неделю совершила более 30 ударов по военным объектам Незалежной. В частности, поражение нанесено расположениям живой силы противника, и складам с боеприпасами и ГСМ. ВС РФ также атаковали объекты энергетики, аэродромы, эшелоны с западными вооружениями, предприятия по производству БПЛА. Прилетело и по контингенту иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ.
Telegram / Минобороны России