В московском «Кибердоме» презентовали новый сезон ИРИ 2024/2025

26 сентября в «Кибердоме» в Москве провели презентацию нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер института Елена Лапина представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024–2025 годах. Среди них исторические, семейные, детективные, молодёжные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, образовательные и документальные проекты, видеоигры и мультиформатный контент.

«Поддержка и развитие внутреннего рынка — одна из главных задач ИРИ последние полтора года. В 2023–2024 гг. при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория. Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 миллиарда просмотров. Мы продолжим вкладываться в развитие индустрии, ориентируясь не на количество, а на качество контента, который говорит с людьми о том, что им важно, и удерживает зрительское внимание от первой до последней серии. Среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу», — отметил Гореславский.

С 2020 года ИРИ поддержал более 2000 проектов, которые собрали 16,6 млрд просмотров. В 2023–2024 гг., то есть за полтора года, вышло 617 проектов, почти половина из которых — контент в блогосфере. Просмотры достигли 5,4 млрд просмотров. В 2023–2024 гг. 39% поддержанных проектов — это контент в блогосфере, 25% — видеоконтент, 21% — мультиформатный контент, 13% — спецпроекты в СМИ, игры и ПО — 2%. Доля проектов ИРИ в сегменте оригинальных проектов онлайн-кинотеатров в I полугодии 2024 года составила 24%. В пятёрку платформ, где больше всего в 2023–2024 гг. смотрели поддержанный ИРИ контент, входят Wink.ru, PREMIER, «Кинопоиск», START и «Иви». Проекты с максимальным количеством минут смотрения на платформах (по данным Mediascope) — «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Отмороженные», ГДР, «Трудные подростки – 5», «Мастодонт», «Точка ноль», «Крутая перемена», «Красный 5», «Казачок», «Большой дом».

По данным Mediascope, в 2024 году количество релизов проектов ИРИ на ТВ уже увеличилось более чем вдвое по отношению к 2023-му. Всего проекты ИРИ на ТВ смотрели 95 миллионов человек. Наиболее популярные у ТВ-аудитории сериалы ГДР (НТВ), «Десять дней до весны» (НТВ), «Отмороженные» (СТС), «Переведи её через Майдан» (Первый канал), «Казачок» (ТНТ), «Котострофа» (СТС), «Большой дом» (Первый канал), «Политех» (СТС), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (НТВ), «20/22» (Первый канал). Съёмки проектов при поддержке ИРИ проходили в 45 регионах страны, а также за пределами России — в семи странах и даже в Северном Ледовитом океане. С 2022 года проекты ИРИ получили 187 фестивальных наград, из которых 48 — международные. Абсолютным рекордсменом по наградам является проект «Про людей и про войну», основанный на воспоминаниях очевидцев ВОВ и собравший уже более 100 млн просмотров в социальных сетях.

Также в марте 2024 года ИРИ и дистрибьюторской компанией «Медиа-Телеком» был запущен познавательно-развлекательный канал. Первые итоги вещания следующие: телеканал транслируется в пакетах более 40 крупных операторов и доступен на крупных ОТТ-платформах, среди которых Wink.ru, KION, Okko, «Кинопоиск». По данным Mediascope, технический охват телеканала к сентябрю достиг более 30 миллионов абонентов, а количество уникальных зрителей в месяц составило свыше полутора миллионов человек. Телеканал представил зрителям более 168 наименований оригинального контента, что составляет 595 премьерных часов или 1411 серий контента.

Презентацию посетили члены коллегиальных органов ИРИ, в том числе генеральный продюсер телеканала НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, сооснователь и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян, директор по контентной политике видеосервиса Wink.ru Александр Косарим, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук, директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров, главный редактор издания «Правила жизни» Трифон Бебутов и другие.

Гостями презентации также стали первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, заместитель председателя Госдумы РФ Вячеслав Даванков, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ и актёр Дмитрий Певцов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёры Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Карина Чувикова, Сергей Мирошниченко, оператор и режиссёр Юрий Коробейников, актёр и продюсер Александр Новин, актёры Алексей Гуськов, Даниил Воробьёв, Александр Устюгов, Александр Голубев, Давид Сократян, Павел Ворожцов, Сергей Городничий, Саша Новиков, Станислав Бондаренко, актрисы Алёна Михайлова, Ника Здорик, Аглая Шиловская, писатель Константин Образцов, ведущий Игорь Прокопенко, телеведущая Юлия Барановская, блогер Саша Стоун и другие.