Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 12:19

Назван единственный способ защититься от бешенства

Врач Неронов: Единственным способом профилактики бешенства является вакцинация

Единственным способом профилактики заражения бешенством является незамедлительная вакцинация. Другого способа избежать смертельно-опасной болезни нет, заявил РИАМО врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Он отметил, что в случае заражения бешенством, шансов у пациентов на успешное выздоровление нет. Поэтому следует избегать переносчиков этого заболевания – диких и бродячих животных. Если всё-таки вас укусили, надо немедленно обратиться в травмпункт и сделать прививку.

Сердобольным россиянам запретили кормить бездомных животных из-за угрозы бешенства
Сердобольным россиянам запретили кормить бездомных животных из-за угрозы бешенства

«Если вы видите животное с признаками агрессии или, что хуже, с агрессивным поведением и обильным пенистым слюнотечением, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь вступить в контакт. <…> Заражение возможно также при попадании слюны на раневую поверхность, например, при облизывании раны животным», – предостерег инфекционист.

По данным исследований, сегодня в России насчитывается чуть более 4 млн бродячих животных. Ежедневно с ними встречаются 40% населения страны. Важно не только самим не подходит к таким животным, но и предостеречь детей. Опасным может быть контакт даже с безобидной на первый взгляд кошкой.

Также следует опасаться ёжиков, которых нередко можно встретить на дачах. Они являются переносчиками смертельных заболеваний, в том числе бешенства, сальмонеллёза и лептоспироза. Чаще всего заражение происходит через укус.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров