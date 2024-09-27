Назван единственный способ защититься от бешенства

Единственным способом профилактики заражения бешенством является незамедлительная вакцинация. Другого способа избежать смертельно-опасной болезни нет, заявил РИАМО врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Он отметил, что в случае заражения бешенством, шансов у пациентов на успешное выздоровление нет. Поэтому следует избегать переносчиков этого заболевания – диких и бродячих животных. Если всё-таки вас укусили, надо немедленно обратиться в травмпункт и сделать прививку.

«Если вы видите животное с признаками агрессии или, что хуже, с агрессивным поведением и обильным пенистым слюнотечением, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь вступить в контакт. <…> Заражение возможно также при попадании слюны на раневую поверхность, например, при облизывании раны животным», – предостерег инфекционист.

По данным исследований, сегодня в России насчитывается чуть более 4 млн бродячих животных. Ежедневно с ними встречаются 40% населения страны. Важно не только самим не подходит к таким животным, но и предостеречь детей. Опасным может быть контакт даже с безобидной на первый взгляд кошкой.