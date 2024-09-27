Почему нельзя сидеть на углу стола? Отвечает рунолог 27 сентября, 12:39 Почему сидящий на углу стола притягивает к себе неприятности. Обложка © freepik.com/wirestock

Все мы знаем, что на углу стола сидеть нельзя. Почему и откуда пошло такое «народное правило», Life.ru рассказала рунолог, маг Инга Райская. По её словам, человек, расположившийся на углу, попадает в энергетическую воронку.

«Потому что по прямым поверхностям энергетические потоки энергии проходят беспрепятственно. На углу собираются потоки энергии от разных людей и завязываются в энергетическую воронку, получается турбулентность, которая может принести вред тому, кто сидит на углу, особенно, если кто-то из гостей имеет злые намерения», — предупредила рунолог.

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