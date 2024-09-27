Генпрокуратура Украины заочно предъявила новые обвинения Набиуллиной

В офисе генпрокурора Украины заочно предъявили обвинения руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Генерального прокурора Незалежной.

«Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора уведомлено об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении главу центрального банка РФ по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны», — указано в публикации.

Прокуратура Незалежной обвиняет главу ЦБ РФ в финансировании спецоперации и налаживании работы российских банков в новых регионах страны. Ещё одна претензия выставлена за то, что в 2014 году Набиуллина разрабатывала нормативно-правовые акты, которые позволили банковской инфраструктуре Крыма перейти под юрисдикцию РФ. Также её обвиняют в работе над способами обхода антироссийских санкций и контрмерами.