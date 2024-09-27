Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 13:04

Генпрокуратура Украины заочно предъявила новые обвинения Набиуллиной

В офисе генпрокурора Украины заочно предъявили обвинения руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Генерального прокурора Незалежной.

«Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора уведомлено об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении главу центрального банка РФ по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны», — указано в публикации.

Прокуратура Незалежной обвиняет главу ЦБ РФ в финансировании спецоперации и налаживании работы российских банков в новых регионах страны. Ещё одна претензия выставлена за то, что в 2014 году Набиуллина разрабатывала нормативно-правовые акты, которые позволили банковской инфраструктуре Крыма перейти под юрисдикцию РФ. Также её обвиняют в работе над способами обхода антироссийских санкций и контрмерами.

Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

Напомним, что СБУ в январе 2023 года предъявила Эльвире Набиуллиной обвинения в «попытке изменения государственных границ Незалежной и нарушении конституционного порядка, совершённых должностным лицом». Само собой, тоже заочно. Тогда на это отреагировали в СК РФ — глава комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить встречное уголовное дело.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров