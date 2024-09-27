Киев объявил «пропавшими без вести» 55 тысяч бойцов ВСУ, но с занятной оговоркой В МВД Украины заявили, что пропавшими без вести числятся 55 тысяч военных 27 сентября, 13:40 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские власти насчитали пропавшими без вести 55 тысяч человек с оговоркой, что цифра является «динамичной» и может, как уменьшиться при обнаружении человека в плену или погибшим, так и увеличиться за счёт новых данных. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью «Укринформ».

«На сегодня реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них — это военнослужащие», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли почти 13 тысяч солдат. Также противник потерял: 108 танков, 44 БМП, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО, в том числе семь американских HIMARS и пять MLRS.

Авторы Татьяна Миссуми