На Земле Франца-Иосифа впервые нашли «водяных медведей», это может быть новый уникальный вид
На Земле Франца-Иосифа впервые нашли микроскопических беспозвоночных тихоходок
Тихоходка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S
В пробе почвы с острова Земля Александры, входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа (входит в состав Архангельской области), впервые нашли беспозвоночных тихоходок. Об этом сообщил глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.
«В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка», — цитирует руководителя парка ТАСС.
По его словам, специалисты впервые обнаружили тихоходку на Земле Франца-Иосифа, под микроскопом в пробе почвы они увидели неспешно шагающего «водяного медведя».
Сейчас учёные исследуют найденных животных. Главная задача — определить, к какому виду они принадлежат, вполне возможно, что это принципиально новая группа особей. Тихоходки уже отложили яйца, они находятся в лаборатории.
Тихоходки — беспозвоночные животные величиной приблизительно в один миллиметр, они живут в пресных водах, а также во влажной среде, такой как во мхи и лишайники. У «водяных медведей» невероятная устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды. Они могут пережить вакуум, кипяток и даже температуры ниже минус 250 градусов. Кроме того, известно, что тихоходки «оживают» почти полного обезвоживания и облучения радиацией. Life.ru рассказывал о биологическом механизме, которому эти беспозвоночные обязаны своей фантастической живучестью.