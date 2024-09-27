На Земле Франца-Иосифа впервые нашли «водяных медведей», это может быть новый уникальный вид

В пробе почвы с острова Земля Александры, входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа (входит в состав Архангельской области), впервые нашли беспозвоночных тихоходок. Об этом сообщил глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.

«В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка», — цитирует руководителя парка ТАСС.

По его словам, специалисты впервые обнаружили тихоходку на Земле Франца-Иосифа, под микроскопом в пробе почвы они увидели неспешно шагающего «водяного медведя».

Сейчас учёные исследуют найденных животных. Главная задача — определить, к какому виду они принадлежат, вполне возможно, что это принципиально новая группа особей. Тихоходки уже отложили яйца, они находятся в лаборатории.