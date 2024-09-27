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27 сентября, 13:39

На Земле Франца-Иосифа впервые нашли «водяных медведей», это может быть новый уникальный вид

На Земле Франца-Иосифа впервые нашли микроскопических беспозвоночных тихоходок

Тихоходка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Тихоходка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

В пробе почвы с острова Земля Александры, входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа (входит в состав Архангельской области), впервые нашли беспозвоночных тихоходок. Об этом сообщил глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.

«В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка»,цитирует руководителя парка ТАСС.

По его словам, специалисты впервые обнаружили тихоходку на Земле Франца-Иосифа, под микроскопом в пробе почвы они увидели неспешно шагающего «водяного медведя».

Сейчас учёные исследуют найденных животных. Главная задача — определить, к какому виду они принадлежат, вполне возможно, что это принципиально новая группа особей. Тихоходки уже отложили яйца, они находятся в лаборатории.

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Тихоходки — беспозвоночные животные величиной приблизительно в один миллиметр, они живут в пресных водах, а также во влажной среде, такой как во мхи и лишайники. У «водяных медведей» невероятная устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды. Они могут пережить вакуум, кипяток и даже температуры ниже минус 250 градусов. Кроме того, известно, что тихоходки «оживают» почти полного обезвоживания и облучения радиацией. Life.ru рассказывал о биологическом механизме, которому эти беспозвоночные обязаны своей фантастической живучестью.

Юрий Лысенко
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