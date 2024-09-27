Олега Басилашвили не впечатлил Аугуст Диль в роли Воланда: «Я сыграл вернее» 27 сентября, 14:11 Олег Басилашвили и Аугуст Диль. Обложка © Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», режиссер Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Народный артист СССР Олег Басилашвили считает, что немецкий актёр Аугуст Диль не совсем точно сыграл Воланда в последней экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом он рассказал kp.ru, давая интервью в честь своего 90-летия и вспоминая собственную роль Воланда в знаменитой ленте Владимира Бортко.

«В картине хорошие актёры. Немецкий актёр Диль, играющий Воланда, тоже замечательный артист. С выразительным лицом! Прекрасно делает то, что задумывал режиссёр. Я не сравниваю наши актёрские способности, Диля и мои, но мне кажется, что он играет не совсем то, что задумывал Булгаков. Мне кажется, я сыграл Воланда вернее», — пояснил Басилашвили.

Он заметил, что сам Булгаков называет Воланда на Патриарших прудах «странным человеком», тогда как Диль сразу показывает своего персонажа отрицательным, коварным, имеющим злые намерения. Отсюда, по словам Басилашвили, образ Воланда вышел совсем не булгаковским. Актёр признался, что современную экранизацию произведения вообще нельзя рассматривать в привязке к классику, так как кинолента больше напоминает мысли самого режиссёра, без соприкосновения с настоящим подтекстом книги.

Напомним, в 2023 году в России вышла новая киноверсия романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», одним из создателей которой стал режиссёр Михаил Локшин, продвигающий русофобские взгляды и осуждающий СВО. Сейчас он проживает за рубежом. Министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что сбежавшие за рубеж создатели киноленты не получают денежных отчислений за прокат.

Авторы Татьяна Миссуми