Патрушев раскрыл подлые планы Запада на Балтийское море

Страны Запада хотят изменить статус Балтийского моря и перекрыть движение нашего флота в тех районах. С таким заявлением выступил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«После вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства», — сказал он на совещании в Калининградской области.

Патрушев отметил, что Запад вынашивает планы по запрету движения флота РФ в Балтийском море.

Глава Морской коллегии добавил, что российские корабли отключают от спутниковой связи за нарушение международных норм, что создаёт риски для безопасности судоходства. Кроме того, по его словам, такой расклад угрожает информационной инфраструктуре водного транспорта в целом.