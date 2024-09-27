Названы 3 серьёзные болезни глаз, которые вызывают вирусные инфекции

Простудные заболевания и вирусные инфекции негативно сказываются на работе всего организма человека, в том числе и глаз. Есть риски возникновения сразу нескольких проблем с органами зрения, предупредила кандидат медицинских наук, офтальмохирург Елена Казанцева в интервью радио Sputnik.

По её словам, различные вирусы, в том числе аденовирус, вирус простого герпеса, вирус Коксаки, могут вызвать конъюнктивит. Он проявляется покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью, ощущением инородного тела в глазу. Хорошая новость в том, что при правильном лечение конъюнктивит обычно проходит через одну-две недели.

Кроме того, вирусы могут стать причиной кератита – воспаления роговицы, прозрачной оболочки глаза. Эта болезнь проявляется помутнением роговицы, снижением зрения, болью в глазах.

«Кератит требует более длительного и сложного лечения, чем конъюнктивит», – отметила Казанцева.

Также вирусная инфекция, в частности, простой герпес и цитомегаловирус, могут спровоцировать увеит. Это воспаление сосудистой оболочки глаза, которая расположена между роговицей и сетчаткой. При нём краснеют глаза, падает зрение и наблюдается светобоязнь. В отличие от конъюнктивита, увеит вылечить не так просто, и он может привести к потере зрения, добавила медик.

По её словам, после перенесённых вирусных инфекций следует избегать контакта с больными людьми, часто мыть руки и не трогать глаза руками. Как только появились какие-то из вышеперечисленных симптомов, следует незамедлительно обратиться к врачу.