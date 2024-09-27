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27 сентября, 13:56

Раскрыт хитрый план Гуфа получить водительские права в Таиланде после лишения в России

SHOT: Рэпер Гуф хочет ускоренно получить водительские права в Таиланде

Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Гуф много времени проводит в азиатской стране и заинтересовался тем, чтобы обзавестись там местными правами. Но вместо месяца (именно столько примерно длится стандартная процедура) рэпер хочет получить документ за два дня. Для этого он связался с местными русскоязычными темщиками, которые уверяют, что помогают релокантам из РФ быстро и без волокиты обзавестись нужными документами.

При этом сам Гуф ранее публично признавался, что его на родине лишали прав за вождение под наркотиками, после чего он ездил только с водителем.

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Ранее водительских прав лишили режиссёра Сарика Андреасяна. Он намерен обжаловать это решение.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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