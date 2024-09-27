Раскрыт хитрый план Гуфа получить водительские права в Таиланде после лишения в России
SHOT: Рэпер Гуф хочет ускоренно получить водительские права в Таиланде
Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Гуф много времени проводит в азиатской стране и заинтересовался тем, чтобы обзавестись там местными правами. Но вместо месяца (именно столько примерно длится стандартная процедура) рэпер хочет получить документ за два дня. Для этого он связался с местными русскоязычными темщиками, которые уверяют, что помогают релокантам из РФ быстро и без волокиты обзавестись нужными документами.
При этом сам Гуф ранее публично признавался, что его на родине лишали прав за вождение под наркотиками, после чего он ездил только с водителем.
Ранее водительских прав лишили режиссёра Сарика Андреасяна. Он намерен обжаловать это решение.
ТАСС / Станислав Красильников