Раскрыт хитрый план Гуфа получить водительские права в Таиланде после лишения в России

Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Гуф много времени проводит в азиатской стране и заинтересовался тем, чтобы обзавестись там местными правами. Но вместо месяца (именно столько примерно длится стандартная процедура) рэпер хочет получить документ за два дня. Для этого он связался с местными русскоязычными темщиками, которые уверяют, что помогают релокантам из РФ быстро и без волокиты обзавестись нужными документами.

При этом сам Гуф ранее публично признавался, что его на родине лишали прав за вождение под наркотиками, после чего он ездил только с водителем.