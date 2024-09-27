Смерть от зажигалки: Озвучены страшные последствия сниффинга для детей

Увлечение подростков новым видом токсикомании — сниффингом, — при котором вдыхается бытовой газ, может привести к гипоксии головного мозга. Об этом заявил главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, сниффингом чаще всего занимаются школьники 10-15 лет. На фоне гипоксии у них возникает чувство эйфории и появляются галлюцинации. Впоследствии ухудшается память и затормаживается развитие.

«Из-за нехватки кислорода страдают мозг и когнитивные функции, а ребёнок воспринимает это как удовольствие. <…> Риски удушья, токсического отёка головного мозга или лёгких очень высокие. Человек может попросту погибнуть», — объяснил нарколог.