Аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, на который обрушили свою мощь ВС РФ, является стратегически важным объектом для Украины. Там есть железобетонное укрытие для хранения различных арсеналов вооружения, в том числе ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые хотят использовать киевские власти для ударов вглубь России. По сути это «место силы» ВСУ. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «Царьграду».

Лётчик считает, что российские военные обрушили «Кинжалы» на аэродром, чтобы предотвратить удары вглубь РФ. От мощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет не спасли объект даже системы ПВО, которые использует ВСУ для защиты Староконстантинова.

«Это аэродром оперативно-стратегического назначения, тем более он на удалении находится от линии соприкосновения, поэтому они [ВСУ] рассчитывали на его надёжное прикрытие системами ПВО. Но гиперзвуковые ракеты, как правило, проникают даже через хорошую систему ПВО. А она удовлетворительная, потрёпанная», — рассказал эксперт.