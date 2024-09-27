Военный лётчик выдал изъяны украинской системы ПВО после удара «Кинжалами» по аэродрому
Военный лётчик Попов: Аэродром в Староконстантинове является местом силы ВСУ
Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на Параде Победы. Фото © Wikipedia
Аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, на который обрушили свою мощь ВС РФ, является стратегически важным объектом для Украины. Там есть железобетонное укрытие для хранения различных арсеналов вооружения, в том числе ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые хотят использовать киевские власти для ударов вглубь России. По сути это «место силы» ВСУ. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «Царьграду».
Лётчик считает, что российские военные обрушили «Кинжалы» на аэродром, чтобы предотвратить удары вглубь РФ. От мощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет не спасли объект даже системы ПВО, которые использует ВСУ для защиты Староконстантинова.
«Это аэродром оперативно-стратегического назначения, тем более он на удалении находится от линии соприкосновения, поэтому они [ВСУ] рассчитывали на его надёжное прикрытие системами ПВО. Но гиперзвуковые ракеты, как правило, проникают даже через хорошую систему ПВО. А она удовлетворительная, потрёпанная», — рассказал эксперт.
Напомним, что с 21 по 27 сентября Вооружённые силы России активизировали обстрелы позиций противника на западе Украины. Под ударом в том числе оказался аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. На него одна за другой обрушились сразу четыре гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Инсайдеры заявляют, что ночные прилёты вывели из строя четыре истребителя F-16, поставленных Украине Западом. Не исключено, что у противника могут быть и другие потери.