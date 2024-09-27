Мексика обеспокоена «гонкой вооружения» и миллионными траншами для Украины Глава МИД Мексики Барсена: Мехико против выделения миллионов на оружие для Киева 27 сентября, 16:59 ВСУ в зоне конфликта. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Мексика резко критикует поставки вооружения на Украину и выделение Киеву миллионных денежных траншей, так как это не способствует достижению мира, а только накаляет обстановку и разрушает мировую безопасность. Об этом заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы не согласны с нарастающей гонкой вооружений, с тем, что нет мирного решения, что война преобладает над миром. <…> На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», — пояснила она.

По её словам, боевые действия на Украине катастрофически масштабируются, при том что в зоне конфликта находится множество ядерных объектов, обстрелы которых приведут мир к страшному инциденту. Барсена напомнила, что Запорожская АЭС является крупнейшим объектом, который периодически подвергается атакам со стороны ВСУ.

Ранее новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, вступающая в должность 1 октября, решила не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. В ходе пресс-конференции она пояснила свою позицию, что её первоочередная задача — управление Мексикой.

Авторы Татьяна Миссуми