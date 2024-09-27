Экоактивисты вновь облили картину Ван Гога супом в день приговора их предшественницам
Активисты Just Stop Oil снова облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондоне
Картина «Подсолнухи», выставленная в музее Ван Гога в Амстердаме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pachiska Sririn
Активисты движения по защите природы Just Stop Oil снова облили супом две версии полотна художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В социальной сети X они выложили видео с заявлением о том, что повторили акцию в качестве протеста против приговора, который как раз сегодня вынесли двум их соратницам по движению, проведшим ту же самую акцию в октябре 2022 года.
Инцидент произошёл в течение часа после того, как Королевский суд столичного района Сазерк вынес вердикт по делу Фиби Пламмер и Анны Холланд, которые пытались, к счастью безуспешно, испортить полотно супом два года назад. Одну из них приговорили к 2 годам тюрьмы, вторую — к 20 месяцам.
«Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа. Что теперь и сделало своей политикой [новое британское] правительство в результате последовательных протестных акций, многочисленных газетных заголовков и политического давления. Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были правы», — объявила одна из активисток в видеоролике.
Два года назад в результате действий Пламмер и Холланд картина не пострадала, однако оказалась повреждена её антикварная рама. Как было объявлено в ходе суда, реставрация обошлась в £10 тыс. ($13,4 тыс. по нынешнему курсу).
Напомним, что две девушки из движения Just stop oil облили полотно Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне супом 14 октября 2022 года. Чтобы усилить эффект, они облили руки клеем и приклеились к стене галереи, заявляя, что искусство не стоит человеческих жизней и сохранности планеты. Сама картина не пострадала, но вот рамку пришлось реставрировать.