Экоактивисты вновь облили картину Ван Гога супом в день приговора их предшественницам

Активисты движения по защите природы Just Stop Oil снова облили супом две версии полотна художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В социальной сети X они выложили видео с заявлением о том, что повторили акцию в качестве протеста против приговора, который как раз сегодня вынесли двум их соратницам по движению, проведшим ту же самую акцию в октябре 2022 года.

Инцидент произошёл в течение часа после того, как Королевский суд столичного района Сазерк вынес вердикт по делу Фиби Пламмер и Анны Холланд, которые пытались, к счастью безуспешно, испортить полотно супом два года назад. Одну из них приговорили к 2 годам тюрьмы, вторую — к 20 месяцам.

«Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа. Что теперь и сделало своей политикой [новое британское] правительство в результате последовательных протестных акций, многочисленных газетных заголовков и политического давления. Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были правы», — объявила одна из активисток в видеоролике.

Два года назад в результате действий Пламмер и Холланд картина не пострадала, однако оказалась повреждена её антикварная рама. Как было объявлено в ходе суда, реставрация обошлась в £10 тыс. ($13,4 тыс. по нынешнему курсу).