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27 сентября, 18:19

В Казахстане обнаружили схрон оружия по маршруту следования кортежа Токаева

Правоохранители Казахстана обнаружили схрон стрелкового оружия. Уточняется, что тайник находился на маршруте следования кортежа главы республики Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО (Службой государственной охраны. — Прим. Life.ru) обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что агент военной разведки Киева, готовивший подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области, был ликвидирован силовиками ФСБ. Мужчину задержали непосредственно в момент закладки устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление, потому сотрудникам пришлось открыть ответный огонь.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Александра Мышляева
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