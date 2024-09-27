В Казахстане обнаружили схрон оружия по маршруту следования кортежа Токаева
Правоохранители Казахстана обнаружили схрон стрелкового оружия. Уточняется, что тайник находился на маршруте следования кортежа главы республики Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО (Службой государственной охраны. — Прим. Life.ru) обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что агент военной разведки Киева, готовивший подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области, был ликвидирован силовиками ФСБ. Мужчину задержали непосредственно в момент закладки устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление, потому сотрудникам пришлось открыть ответный огонь.
ТАСС / dpa / Michael Kappeler