В Казахстане обнаружили схрон оружия по маршруту следования кортежа Токаева

Правоохранители Казахстана обнаружили схрон стрелкового оружия. Уточняется, что тайник находился на маршруте следования кортежа главы республики Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО (Службой государственной охраны. — Прим. Life.ru) обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.