Преступники проникли в Посольство Иордании во Франции и обокрали его

Неизвестные проникли в здание Посольства Иордании, расположенное в элитном пригороде Парижа, Нёйи-сюр-Сен. По информации газеты Sud Ouest, среди похищенных предметов могли оказаться компьютер с конфиденциальными данными, дорогие часы стоимостью около €15 тысяч, а также ключи от квартиры иорданского посла Лины аль-Хадид.

Прокуратура воздерживается от подтверждения точного списка похищенного имущества, ссылаясь на соблюдение условий конфиденциальности. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело, открыто расследование.