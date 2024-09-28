Преступники проникли в Посольство Иордании во Франции и обокрали его
Неизвестные проникли в здание Посольства Иордании, расположенное в элитном пригороде Парижа, Нёйи-сюр-Сен. По информации газеты Sud Ouest, среди похищенных предметов могли оказаться компьютер с конфиденциальными данными, дорогие часы стоимостью около €15 тысяч, а также ключи от квартиры иорданского посла Лины аль-Хадид.
Прокуратура воздерживается от подтверждения точного списка похищенного имущества, ссылаясь на соблюдение условий конфиденциальности. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело, открыто расследование.
Ранее сообщалось, что в Москве лже-сотрудник турфирмы обокрал компанию и забрал из офиса 330 тысяч рублей. Столичные полицейские уже нашли вора. Возбуждено уголовное дело.
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