Врач объяснила, когда красные родинки требуют срочного обращения за помощью Врач Кутина: Травматизация красных родинок может привести к их кровотечению 28 сентября, 03:00 Ангиомы — доброкачественные сосудистые новообразования, которые появляются на коже и слизистых оболочках. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Красные родинки, также известные как ангиомы, могут быть безобидными, но в ряде случаев представляют опасность для здоровья. Об этом рассказала в беседе с Life.ru дерматовенеролог Анна Кутина.

Врач пояснила, что ангиомы — это доброкачественные сосудистые новообразования, которые появляются на коже и слизистых оболочках. Причиной их красного цвета служат кровеносные сосуды, из которых они состоят. Ангиомы могут появляться в любом возрасте, но чаще всего их замечают после 30 лет. Такие родинки не вызывают болезненных ощущений, зуда или других симптомов, однако при травмировании могут сильно кровоточить. Это создаёт риск инфицирования, что делает их потенциально опасными.

Как таковой профилактики появления ангиом не существует. Обычно рекомендуется ограничить пребывания на солнце и уменьшить травматизацию кожи. При возникновении большого количества образований, резком изменении в цвете или размере, появлении зуда и признаков воспаления рекомендуется получить консультацию специалиста. Анна Кутина Дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Основными причинами появления красных родинок Кутина назвала наследственность, гормональные изменения (например, во время беременности), воздействие ультрафиолетового излучения и различные заболевания внутренних органов, включая опухоли, продуцирующие гормоны. Чаще всего лечение ангиом не требуется, но если новообразования начинают быстро расти, менять цвет или форму, это повод обратиться к врачу.

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Авторы Андрей Горяничев