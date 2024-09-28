США объявили о завершении международной миссии в Ираке против ИГИЛ*

Соединённые Штаты Америки и Ирак пришли к соглашению о сворачивании международной военной миссии, занимавшейся борьбой с террористической организацией ИГИЛ*. Об этом объявил Госдеп.

Первый этап начнётся осенью и завершится до сентября 2025 года. После президентских выборов в ноябре 2024 года американские солдаты начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада. Их переместят на базу Харир в Эрбиле (иракский Курдистан).

О полном выводе войск из Ирака речи не идёт, уточнила на спецбрифинге представительница вашингтонской администрации высокого ранга. США обсуждают с иракским правительством и партнёрами дальнейшее сотрудничество в области безопасности, уточнила она.

Ранее министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщили в Пентагоне, причиной этому является рост напряжённости в регионе.