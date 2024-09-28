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28 сентября, 00:19

США объявили о завершении международной миссии в Ираке против ИГИЛ*

Соединённые Штаты Америки и Ирак пришли к соглашению о сворачивании международной военной миссии, занимавшейся борьбой с террористической организацией ИГИЛ*. Об этом объявил Госдеп.

Первый этап начнётся осенью и завершится до сентября 2025 года. После президентских выборов в ноябре 2024 года американские солдаты начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада. Их переместят на базу Харир в Эрбиле (иракский Курдистан).

О полном выводе войск из Ирака речи не идёт, уточнила на спецбрифинге представительница вашингтонской администрации высокого ранга. США обсуждают с иракским правительством и партнёрами дальнейшее сотрудничество в области безопасности, уточнила она.

США и Израиль обвинили Иран в атаке на авиабазу в Ираке
США и Израиль обвинили Иран в атаке на авиабазу в Ираке

Ранее министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщили в Пентагоне, причиной этому является рост напряжённости в регионе.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

flickr / Jozsef soos

Артём Гапоненко
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