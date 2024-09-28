Россиянка Динара Саляхова стала «Миссис Европа – 2024»
Динара Саляхова — победительница международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / salyakhovadinara
Жительница Казани, Динара Саляхова, стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа – 2024» (Mrs. Europe 2024), который состоялся в Болгарии. Она не только завоевала главный титул, но и выиграла две дополнительные номинации, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.
По словам Динары, представлять Россию на таком престижном конкурсе было для неё большой честью.
«Я очень рада, что смогла вернуться домой с победой», — отметила девушка, подчеркнув, что участие в конкурсе было важным этапом в её жизни.
Динара также удостоилась наград в двух дополнительных категориях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
Ранее Life.ru показал, как менялись победительницы конкурса «Мисс Москва» за 10 лет. Данное событие продолжает демонстрировать, что красота — это не только внешность девушки, но и её харизма, ум и таланты.