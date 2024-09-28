Россиянка Динара Саляхова стала «Миссис Европа – 2024»

Жительница Казани, Динара Саляхова, стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа – 2024» (Mrs. Europe 2024), который состоялся в Болгарии. Она не только завоевала главный титул, но и выиграла две дополнительные номинации, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

По словам Динары, представлять Россию на таком престижном конкурсе было для неё большой честью.

«Я очень рада, что смогла вернуться домой с победой», — отметила девушка, подчеркнув, что участие в конкурсе было важным этапом в её жизни.