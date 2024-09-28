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28 сентября, 01:50

В США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя из-за наводнения

Десятки людей оказались заперты на крыше больницы в Теннесси из-за наводнения. Обложка © X / CBS News

Десятки людей оказались заперты на крыше больницы в Теннесси из-за наводнения. Обложка © X / CBS News

Более 50 человек, включая пациентов и медицинский персонал, были спасены с крыши госпиталя в Теннесси, где они оказались в ловушке из-за стремительного наводнения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Здание больницы в городе Эрвин оказалось почти полностью затопленным, а подъезды к нему были недоступны из-за воды. Всего на крыше оказалось 54 человека, которых пришлось эвакуировать вертолётами.

«Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения», — отметили журналисты.

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Анатолий Цейко
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