В США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя из-за наводнения

Более 50 человек, включая пациентов и медицинский персонал, были спасены с крыши госпиталя в Теннесси, где они оказались в ловушке из-за стремительного наводнения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Здание больницы в городе Эрвин оказалось почти полностью затопленным, а подъезды к нему были недоступны из-за воды. Всего на крыше оказалось 54 человека, которых пришлось эвакуировать вертолётами.

«Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения», — отметили журналисты.