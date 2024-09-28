В США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя из-за наводнения
Десятки людей оказались заперты на крыше больницы в Теннесси из-за наводнения. Обложка © X / CBS News
Более 50 человек, включая пациентов и медицинский персонал, были спасены с крыши госпиталя в Теннесси, где они оказались в ловушке из-за стремительного наводнения. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Здание больницы в городе Эрвин оказалось почти полностью затопленным, а подъезды к нему были недоступны из-за воды. Всего на крыше оказалось 54 человека, которых пришлось эвакуировать вертолётами.
«Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения», — отметили журналисты.
Ранее три с половиной миллиона американцев остались без света из-за урагана «Хелен». Более миллиона потребителей остались без электроэнергии в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, более 400 тысяч — в Северной Каролине. Перебои с энергией затронули и другие штаты, включая Теннесси и Виргинию.