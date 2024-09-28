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28 сентября, 03:45

В США предупредили Киев о серьёзных последствиях из-за провала в Курской области

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Киев дорого заплатит за провал в Курской области

Украина столкнётся с тяжёлыми последствиями из-за провала ВСУ в Курской области. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Эта цена превышает тяжёлые потери элитных войск и большого количества техники», — отметил он.

По словам Брайена, операция ВСУ в российском регионе была провальной, и в связи с этим украинское руководство, в частности Владимира Зеленского и Александра Сырского, ожидает серьёзная критика. Бывший сотрудник Пентагона добавил, что неудачи в Курской области могут привести к концу правления нынешнего Правительства Украины.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ лишились 17 тысяч бойцов за всё время боёв в Курской области. Кроме того, российскими военнослужащими было уничтожено 130 танков, 62 БМП, 95 бронетранспортёров, 812 боевых машин, 514 автомобилей и 138 артиллерийских орудий. Также были уничтожены пусковые установки, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 35 станций РЭБ, восемь РЛС и 18 единиц инженерной техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Анатолий Цейко
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