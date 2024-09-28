По словам Брайена, операция ВСУ в российском регионе была провальной, и в связи с этим украинское руководство, в частности Владимира Зеленского и Александра Сырского, ожидает серьёзная критика. Бывший сотрудник Пентагона добавил, что неудачи в Курской области могут привести к концу правления нынешнего Правительства Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ лишились 17 тысяч бойцов за всё время боёв в Курской области. Кроме того, российскими военнослужащими было уничтожено 130 танков, 62 БМП, 95 бронетранспортёров, 812 боевых машин, 514 автомобилей и 138 артиллерийских орудий. Также были уничтожены пусковые установки, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 35 станций РЭБ, восемь РЛС и 18 единиц инженерной техники.