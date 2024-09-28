В Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие
На территории деревообрабатывающего предприятия в Брянской области разгорелся крупный пожар, площадь которого уже достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожает два производственных здания, где изготавливают поддоны, а также готовую продукцию и пиломатериалы. Об этом сообщили пресс-службе МЧС РФ.
«Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.
Кадры тушения пожара в Брянской области. Видео © Telegram / МЧС России
На месте ЧП работают 64 человека и 21 единица техники. По состоянию на текущий момент информации о пострадавших не поступало, но спасатели продолжают борьбу с огнём, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара.
Ранее на западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. По информации экстренных служб, изначальная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, однако позже пламя выросло в шесть раз.
Telegram / МЧС России