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28 сентября, 03:54

В Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие

На территории деревообрабатывающего предприятия в Брянской области разгорелся крупный пожар, площадь которого уже достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожает два производственных здания, где изготавливают поддоны, а также готовую продукцию и пиломатериалы. Об этом сообщили пресс-службе МЧС РФ.

«Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

Кадры тушения пожара в Брянской области. Видео © Telegram / МЧС России

На месте ЧП работают 64 человека и 21 единица техники. По состоянию на текущий момент информации о пострадавших не поступало, но спасатели продолжают борьбу с огнём, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара.

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Ранее на западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. По информации экстренных служб, изначальная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, однако позже пламя выросло в шесть раз.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Анатолий Цейко
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