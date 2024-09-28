Возивший хлеб курянам бывший милиционер погиб, закрыв жену от дрона ВСУ
Житель Курской области закрыл собой жену во время атаки дрона ВСУ и погиб
Жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова рассказала о трагической кончине её знакомого Александра, который погиб, закрыв собой жену во время атаки дрона ВСУ. Мужчина, служивший в полиции, регулярно помогал жителям приграничья, оставшимся в селе, привозя им хлеб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Сидоровой, Александр в тот день отклонился от привычного маршрута, и на его машину упал дрон. Он погиб, защищая жену, которая получила серьёзные ранения и была отправлена на лечение в Москву.
«Очень хороший человек. Там столько народу его хоронили в Курске», — рассказала Галина.
Ранее в Курской области бойцы расчёта БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары, в которых укрывались украинские боевики. За всё время вторжения под Курском расчёт уничтожил более 20 единиц техники украинской армии.
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