Возивший хлеб курянам бывший милиционер погиб, закрыв жену от дрона ВСУ

Жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова рассказала о трагической кончине её знакомого Александра, который погиб, закрыв собой жену во время атаки дрона ВСУ. Мужчина, служивший в полиции, регулярно помогал жителям приграничья, оставшимся в селе, привозя им хлеб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сидоровой, Александр в тот день отклонился от привычного маршрута, и на его машину упал дрон. Он погиб, защищая жену, которая получила серьёзные ранения и была отправлена на лечение в Москву.

«Очень хороший человек. Там столько народу его хоронили в Курске», — рассказала Галина.