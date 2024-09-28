Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 04:54

Возивший хлеб курянам бывший милиционер погиб, закрыв жену от дрона ВСУ

Житель Курской области закрыл собой жену во время атаки дрона ВСУ и погиб

Жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова рассказала о трагической кончине её знакомого Александра, который погиб, закрыв собой жену во время атаки дрона ВСУ. Мужчина, служивший в полиции, регулярно помогал жителям приграничья, оставшимся в селе, привозя им хлеб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сидоровой, Александр в тот день отклонился от привычного маршрута, и на его машину упал дрон. Он погиб, защищая жену, которая получила серьёзные ранения и была отправлена на лечение в Москву.

«Очень хороший человек. Там столько народу его хоронили в Курске», — рассказала Галина.

В США предупредили Киев о серьёзных последствиях из-за провала в Курской области
В США предупредили Киев о серьёзных последствиях из-за провала в Курской области

Ранее в Курской области бойцы расчёта БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары, в которых укрывались украинские боевики. За всё время вторжения под Курском расчёт уничтожил более 20 единиц техники украинской армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров