«Листва просто опадёт»: Сухое лето лишило москвичей красок золотой осени, заявил метеоролог

Последние месяцы выдались засушливыми, поэтому в столичный регион вряд ли придёт золотая осень. Вместо равномерного покрытия жёлтыми и багряными оттенками деревья, скорее всего, просто сбросят листву, предполагает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Вечерняя Москва».

По её словам, вся проблема в недостатке хлорофилла из-за засушливого климата. Эксперт также подчеркнула, что листва на деревьях, не меняя цвет, в этом году может удержаться до ноября.

«Скорее всего, листва высохнет и просто опадёт, потому что сейчас очень много зелёных, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадёт под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на жёлтый», — объяснила собеседница.

В то же время она обнадёжила жителей столицы. Местами в городе всё же можно будет найти деревья с кронами жёлтого или оранжевого цветов. Такая золотая осень продлится, пока все растения не избавятся от листвы, заключила эксперт.