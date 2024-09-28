Потребсоюз: В 65% косметики в России добавляют вредные для здоровья вещества

В 65% косметики, которая продаётся на территории РФ, нашли вредные для организма вещества. Также у 76% товара отсутствуют маркировки о противопоказаниях. Об этом рассказали РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

Список веществ, которые строго запрещены к применению в парфюмерно-косметической сфере, насчитывает 1680 пунктов. Всё это несёт доказанный вред человеку, и среди допустимых соединений только 332 названия. Во многих товарах общее количество определённых составных превышает норму максимальной концентрации.

Помимо того, каждая пятая единица товара на российском рынке является просроченной или не имеет указанного срока годности, сообщили в потребсоюзе. Также производители зачастую не наносят наклейки с составом на русском языке. По мнению исследователей, производители скрывают компоненты от покупателя, так как многие из них вредны, а другие вообще доступны к самостоятельной покупке, гораздо дешевле брендового товара. В связи с нарушениями там призвали ввести маркировку косметики.

«Рынок косметической продукции требует усиления контроля над составом, содержанием вредных веществ, производством и реализацией, информацией для потребителя, что неосуществимо силами надзорных органов в условиях действующего моратория на проверки», — прокомментировали там.