Сальдо: ВС РФ выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

ВС России полностью выбили ВСУ с самых больших островов дельты Днепра, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, враг оттеснён с левобережья региона.

«Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал собеседник РИА «Новости».

Чиновник отметил, что в Херсонской области ВСУ стали менее активы, хотя продолжают отправлят малые группы в дельту и высаживаться на острова. Однако вероятность крупных провокаций ниже, чем была ранее.