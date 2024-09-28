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28 сентября, 07:08

Сальдо: ВС РФ выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

ВС России полностью выбили ВСУ с самых больших островов дельты Днепра, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, враг оттеснён с левобережья региона.

«Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал собеседник РИА «Новости».

Чиновник отметил, что в Херсонской области ВСУ стали менее активы, хотя продолжают отправлят малые группы в дельту и высаживаться на острова. Однако вероятность крупных провокаций ниже, чем была ранее.

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Ранее Владимир Сальдо заявил об ослабленности ВСУ на Херсонском направлении. По словам губернатора, активность противника снизилась, однако обстрелы левобережья продолжаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Матвей Константинов
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