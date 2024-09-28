Сальдо: ВС РФ выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра
ВС России полностью выбили ВСУ с самых больших островов дельты Днепра, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, враг оттеснён с левобережья региона.
«Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал собеседник РИА «Новости».
Чиновник отметил, что в Херсонской области ВСУ стали менее активы, хотя продолжают отправлят малые группы в дельту и высаживаться на острова. Однако вероятность крупных провокаций ниже, чем была ранее.
Ранее Владимир Сальдо заявил об ослабленности ВСУ на Херсонском направлении. По словам губернатора, активность противника снизилась, однако обстрелы левобережья продолжаются.
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